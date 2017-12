„We Got Love – Live 2018“ ist eine musikalische Reise, die das Publikum durch 40 Jahre Bandgeschichte begleitet und verzaubert. Die Konzerte von THE KELLY FAMILY waren legendär und so wird es für viele Fans ein besonderes Erlebnis, das sehr emotional sein wird.

TERMINE

06.07.2018 Dornbirn Messegelände Beginn: 19.00 Uhr

07.07.2018 Salzburg Messegelände Beginn: 18.30 Uhr

Hier gibt’s Tickets