The Lumineers live in Zürich

Nun melden sich The Lumineers mit ihrem neuen Album “Cleopatra” zurück. “This album reflects what has happened to us over the last three years. We believe in this music. It’s a true labour of love.”, sagt Wesley Schultz, Sänger der Band. Bereits die erste Single “Ophelia” und auch der Titeltrack “Cleopatra” sind wieder ohrwurmverdächtige, mitsingbare Songs. So oder so, ihre einzigartige und zeitlose Mischung aus Akustik-Folk und Alternative-Rock lässt jeden Auftritt der Lumineers zu einem aussergewöhnlichen und emotionalen Konzerterlebnis werden.

The Lumineers spielen am Montag 3. Juli 2017 im Volkshaus Zürich

Tickets und weitere Infos gibt’s hier