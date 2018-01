«The Shape of Water» gewinnt US-Produzentenpreis

Sally Hawkins spielt in "The Shape of Water". Der Film von Guillermo del Toro ist im Januar 2018 von den Producers Guild of America (PGA) ausgezeichnet worden. (Archiv) © Keystone/AP Fox Searchlight Pictures/KERRY HAYES

Das Fantasy-Märchen «The Shape of Water» hat die wichtigste Auszeichnung der US-Produzenten gewonnen. Der Film von Guillermo del Toro wurde in der Nacht zum Sonntag in Los Angeles mit dem Preis der Producers Guild of America (PGA) ausgezeichnet.