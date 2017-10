«The Snowman» übernimmt Spitze

"The Snowman" mit Michael Fassbender hat am Wochenende vom 19. bis 22. Oktober 2017 in den Deutschschweizer Kinocharts den ersten Platz übernommen. (Archiv) © Keystone/AP Universal Pictures/JACK ENGLISH

Nach dem Start am 19. Oktober hat der Thriller «The Snowman» mit Michael Fassbender am Wochenende den ersten Platz in den Deutschschweizer Kinocharts ergattert. «Flitzer» ist nun auf Platz 2.