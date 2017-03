«The Zen Circus» – Italienische Folkrocker zu Gast in Lugano

Am Donnerstagabend in Lugano auf der Bühne: Die Folkrocker "The Zen Circus" aus Pisa. (Archivbild) © Keystone/ILARIAMAGLIOCCHETTILOMBI

Leidenschaft und Ironie, glasklare Stimmen und verzerrte Riffs, das sind The Zen Circus aus Pisa. Die Rocker aus dem Belpaese spielen am heutigen Donnerstagabend in Lugano ihr einziges Konzert in der Schweiz.