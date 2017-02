Menschen geniessen am Donnerstagmittag das frühlingshafte Wetter am Zürichsee. (KEYSTONE/Ennio Leanza) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die Temperaturen haben am Donnerstag frühlingshafte Werte erreicht. Erstmals in diesem Jahr wurde die 20-Grad-Marke erreicht. Ein kleiner Föhn-Effekt über dem Jura hat dafür gesorgt, dass die Wetterstation in Laufen bei Basel gegen Mittag 20 Grad meldete, wie SRF Meteo mitteilte.