Thiago passt dem Weihnachtsmann

Wir meinen: Wer Philipp Lahm in seiner Mannschaft weiss, dem kann das mal passieren… Glück für Thiago: Im letzten Moment taucht ein Mitspieler auf, der den Ball vor dem Aus rettet. Ist aber auch fies, dass der Weihnachtsmann rot trägt.

Thiago ist übrigens nicht der erste dem ein solches Malheur passiert. Andere Fussballer haben auch schon dem Ordner einen Pass gespielt. Leuchtjacken sind nicht immer ein Vorteil…

Here’s why Peterborough United should get rid of that hi-vis kit… accidentally passing the ball to a steward 😂😂😂 @peterboroughtel pic.twitter.com/rF47W2Gg01

— Dud Tinsel (@neilstudd) 21. November 2016