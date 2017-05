Dominic Thiem trifft im Viertelfinal von Rom die Bälle gegen Nadal perfekt © KEYSTONE/EPA EFE/JUANJO MARTIN

Dominic Thiem stoppt die Siegesserie von Rafael Nadal und siegt im Viertelfinal des Master-Turnier in Rom gegen den Sandplatzkönig 6:4, 6:3.Nadal hatte zuletzt 17 Sieg in Serie gewonnen, darunter auch in den Finals der Turniere in Barcelona und Madrid gegen den 23-jährigen Österreicher.