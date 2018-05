Thiem stoppt Nadals Lauf – Federer wieder die Nummer 1

Rafael Nadal verlor im Viertelfinal in Madrid erstmals nach 21 Siegen wieder einmal eine Partie auf Sand – und machte damit Roger Federer wieder zur Nummer 1. Nadal unterlag in der spanischen Hauptstadt dem Österreicher Dominic Thiem (ATP 7) in knapp zwei Stunden 5:7, 3:6.

Nachdem der Spanier in Madrid im vergangenen Jahr den Titel gewonnen hatte, verliert er nun so viele Punkte, dass Federer am kommenden Montag wieder die Spitze der Weltrangliste übernehmen wird. Allerdings könnte er bereits in einer Woche wieder auf den Thron zurückkehren, wenn er das Turnier in Rom gewinnen sollte. Dort war er im letzten Jahr im Viertelfinal gescheitert – an Dominic Thiem.

(SDA)