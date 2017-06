Thiesson rettet Minnesota ein Remis

Jérôme Thiesson freut sich über seinen ersten Treffer im Trikot von Minnesota © KEYSTONE/AP Star Tribune/AARON LAVINSKY

Der Schweizer mischen die Major League Soccer (MLS) weiter auf. Jérôme Thiesson freut sich in der Nacht auf Sonntag weiter über seinen ersten Treffer in Nordamerika.Der 29-jährige Abwehrspieler in Diensten von Minnesota United traf in der 63.