Jérôme Thiesson verlässt Luzern in Richtung USA © KEYSTONE/SEBASTIAN SCHNEIDER

Jérôme Thiesson wechselt per sofort vom FC Luzern in die nordamerikanische MLS.Der 29-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb einen Vertrag bei Minnesota United. Die Franchise wird ab Anfang März ihre erste Saison in der MLS bestreiten.