«Thomas» wütet in Kalifornien

Ein Satellitenfoto des "Thomas"-Feuers, das als schlimmster Brand in der jüngeren Geschichte Kaliforniens eingestuft wird. (Archiv) © KEYSTONE/AP European Space Agency/NASA

Das in Kalifornien wütende «Thomas»-Feuer ist der schlimmste Brand in der jüngeren Geschichte des US-Bundesstaats. Mehr als 110’000 Hektar Land seien seit Ausbruch der Flammen am 4. Dezember zerstört worden, teilte die kalifornische Brandschutzbehörde Cal Fire mit.