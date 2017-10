Thomas Müller verletzte sich in Hamburg am Oberschenkel © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Bayern München muss voraussichtlich drei Wochen ohne Thomas Müller auskommen. Der Offensivspiel erleidet am Samstag in Hamburg (1:0) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel.Müller fehlt den Münchnern in einer wichtigen Phase.