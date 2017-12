“Thriller-Live” das Musical

Erleben Sie hautnah, wie die brillanten Sänger und Tänzer das geballte Gefühl der Auftritte und Videos Michael Jacksons packend auf die Bühne bringen. Schon jetzt gehört THRILLER – LIVE zu den am längsten laufenden Shows im Londoner West End und ein Ende ist nicht in Sicht. Aber nicht nur in der britischen Hauptstadt ist die Feier des gewaltigen musikalischen und tänzerischen Erbes von Michael Jackson nach wie vor hochbegehrt.

Thriller-live ist vom 17.-22. April 2018 im Theater 11 in Zürich und vom 24.-29. April 2018 im Theater Basel zu sehen.

Hier gibt’s Tickets