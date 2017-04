Thun schlägt schwachen FCSG

Interimstrainer Mauro Lustrinelli kam im vierten Anlauf mit Thun zum ersten Sieg © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Der FC Thun verbessert seine Lage im Abstiegskampf merklich. Nach drei Niederlagen in Serie resultiert in St. Gallen (2:1) der erst dritte Auswärtssieg der Saison. Die ersten drei Anläufe unter Interimscoach Mauro Lustrinelli hatten für die Thuner allesamt ohne Zählbares geendet. In St.