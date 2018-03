Elektrisch betriebenes Kehrichtfahrzeug in Thun

Das neue Elektro-Kehrichtfahrzeug der Stadt Thun. © STADT THUN

Die Thuner Stadtverwaltung hat am Freitag ein neues, elektrisch betriebenes Kehrichtfahrzeug in Empfang genommen. Ab kommender Woche setzt die Stadtverwaltung den «eLKW», wie das Fahrzeug abgekürzt heisst, in der Innenstadt ein.