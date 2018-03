Thurgau gastiert am «Fête des Vignerons»

Vom 26. Juli bis am 11. August 2019 findet in Vevey zum zwölften Mal das «Fête des Vignerons» statt. Der Thurgauer Regierungsrat wurde von der «Confrérie des Vignerons» angefragt, ob der Thurgau als Gastkanton teilnehmen möchte. Der Kanton Thurgau wolle die Gelegenheit nutzen, sich im Kanton Waadt zu präsentieren, teilt der Regierungsrat mit. Am Kantonstag am 5. August wolle sich der Thurgau sympathisch, genussvoll und authentisch zeigen. Das Ziel sei es, den Besuchern die Genuss- und Erholungsregion Thurgau-Bodensee mit einem überraschenden Auftritt ins Bewusstsein zu bringen. Ausserdem sollten an diesem Tag möglichst viele Thurgauerinnen und Thurgauer an das «Fête des Vignerons» reisen.

Thurgauer Budget bewilligt

Der Regierungsrat hat den provisorischen Budgetrahmen von 300’000 Franken für den Gastauftritt am Winzerfest genehmigt. Um den Auftritt des Kantons Thurgau zu planen, wurde ein Lenkungsausschuss gebildet. Dieser setzt ein Organisationskomitee ein. Vergangenes Jahr war der Thurgau bereits Gastkanton an der Olma.

Riesiges Generationenfest

Das «Fête des Vignerons» in Vevey findet nur ungefähr alle 25 Jahre statt. Bisher wurden elf Weinfeste, wie sie im heutigen Rahmen durchgeführt werden, gefeiert. Zum ersten Mal fand das Fest im Jahr 1797 statt, die bisher letzte Austragung war im Jahr 1999. Das tägliche Programm des «Fête des Vignerons» besteht zum einen aus der Aufführung mit rund 6000 Darstellerinnen und Darstellern vor 20’000 Personen, die in der eigens dafür aufgebauten Arena stattfindet. Zudem gibt es im Stadtkern von Vevey das Volksfest «Ville en Fête», zu dem täglich rund 40’000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

(red.)