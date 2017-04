Thurgauer Betrüger Rolf Erb ist tot

Am 1. Mai hätten Rolf Erb und seine Familie aus dem Schloss Salenstein ausziehen müssen. Der 65-jährige Ex-Konzernchef hat sich dagegen bis zuletzt mit allen Mitteln gewehrt. Nun ist er tot. Andy Theler von der Kantonspolizei Thurgau bestätigt eine entsprechende Meldung vom Blick gegenüber FM1Today.

«Seine Lebenspartnerin fand ihn am frühen Samstagabend», sagt Andy Theler. Die Todesursache ist noch nicht geklärt, Drittverschulden wurde allerdings ausgeschlossen. Ob Rolf Erb an einem natürlichen Tod gestorben ist oder Suizid begangen hat, wird im Rechtsmedizinischen Institut in St.Gallen untersucht. «Es wird etwa zwei bis drei Tage dauern, bis ein Ergebnis der Rechtsmedizin vorliegt», sagt Andy Theler.

Verurteilt wurde Rolf Erb wegen gewerbsmässigem Betrug, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Gläubigerschädigung. Das Bundesgericht bestätigte die Verurteilung des Zürcher Obergerichts und verurteilte Rolf Erb zu sieben Jahren Haft. Dieser sagte vor Gericht, er sei suizidgefährdet. Das Gericht entschied, dass Rolf Erb die Haftstrafe trotzdem absitzen muss. Das Argument einer Selbstgefährdung dürfe nicht das letzte Mittel sein, um einer Haftstrafe zu entgehen. Ausserdem sei ein Suizid im Gefängnis weniger gefährlich als in der Freiheit. Aufgrund der Suizidgefährdung wurde entschieden, dass die Haft nicht aufgeschoben wird und Erb die Gefängnisstrafe so schnell als möglich antreten sollte.

(red)