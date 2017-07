Thurgauer Klasse macht den TipTopf vegan

Die Timeout-Klasse in Frauenfeld hat bereits im Hiltl gekocht. © zVg

Wer erinnert sich nicht gerne zurück an die guten alten Kochschulzeiten? In den verklebten Seiten des TipTopf-Kochbuches blätternd, versuchte man herauszufinden, warum es im Schoggi-Mousse plötzlich so viele Knollen hatte oder warum die Bechamel-Sauce immer zu dick wurde. Der TipTopf steht heute noch in vielen Küchenregalen. Jetzt gibt es die vegane Alternative von einer Schulklasse aus Frauenfeld.