Thurgauerin sucht ihre Krankenschwester

Mit diesem Bild versucht eine Thurgauerin ihre Krankenschwester zu finden. © TVO

Eine Ostschweizerin sucht eine Krankenschwester die ihr vor einem halben Jahrhundert zur Seite stand und sie in einer der schwersten Momente in ihrem Leben unterstützte. Marianne Michels berührende Geschichte beschäftigt auch das Kinderspital St. Gallen. Auch dieses beteiligt sich nun an der Suche.