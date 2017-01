Tibeter dürfen am Tag des China-Staatsbesuchs demonstrieren

Beim letzten Staatsbesuch eines chinesischen Präsidenten brachte eine Pro-Tibet-Kundgebung den Gast in Rage. Das soll nun nicht mehr passieren. (Archiv) © KEYSTONE/TEAM

Exil-Tibeterinnen und Exil-Tibeter dürfen am Tag des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten in Bern demonstrieren. Allerdings findet die Protestaktion vor der Ankunft von Xi Jinping am Sonntag und einige hundert Meter vom Bundeshaus entfernt statt.