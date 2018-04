Ticket-Hai macht Knie das Leben schwer

Die Zuschauer in St.Gallen waren begeistert von der Premieren-Vorstellung am Mittwochabend, doch auch erstaunt über die vielen leeren Plätze. «Seit einigen Wochen haben wir wieder dieses Viagogo-Problem», sagt Silja Hänggi, Mediensprecherin des Circus Knie. Jetzt auch in St.Gallen, die Zuschauer bleiben weg.

Wer über Google nach Zirkus-Karten für St.Gallen sucht, dem wird als erstes Resultat der Ticket-Zwischenhändler Viagogo angezeigt. Dort werden die Ausstellungen zum Teil als ausverkauft deklariert, obwohl sie es gar nicht sind. «Wenn die Leute das lesen, gehen sie davon aus, dass es nirgendwo mehr Tickets gibt», sagt Hänggi.

Das Problem ist nicht neu, bereits letztes Jahr hatte der Ticket-Zwischenhändler mit Sitz in Genf bei Knie für Ärger gesorgt. Die Tickets sind zum Teil massiv überteuert, weil sie in Fremdwährungen angeboten werden. Gewisse Tickets sind gar ungültig. Viagogo vertreibt unter anderem auch Tickets für Sportanlässe und Konzerte.

«Auch wenn der Fehler beim Kunden liegt, verhalten wir uns möglichst kulant», sagt Hänggi. Sie weiss von einem Beispiel, als ein Grossvater, seinen beiden Enkeln eine Freude mit einem Zirkusbesuch bereiten wollte. Er zahlte bei Viagogo über 400 Franken für die ungültigen Tickets. Knie hat die Unglücksraben trotzdem eingelassen.

Circus Knie lässt die Problematik mit Viagogo von seinen Anwälten juristisch abklären. Doch das Online-Portal ist kaum fassbar und bis anhin konnte dem Ticketportal noch niemand das Handwerk legen. Hänggi empfiehlt die Tickets über die offizielle Knie-Website oder bei Ticketcorner zu kaufen. Auch direkt an der Kasse können Billette noch gekauft werden.

Die besten Bilder aus dem aktuellen Programm:



(agm)