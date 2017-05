Der frühere US-Präsident Barack Obama besuchte in Mailand auch den Dom, bevor er am Dienstagabend eine Rede bei einem Kongress zu Ernährungssicherheit hält. © KEYSTONE/AP ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Wer Ex-US-Präsident Barack Obama bei seiner ersten Rede im Ausland seit dem Ende seiner Amtszeit zuhören will, muss tief in die Tasche greifen. Die Tickets für seine «Keynote-Speech» am Dienstag bei einem Kongress zum Thema Ernährung in Mailand kosteten 850 Euro.