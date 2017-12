Tieferer Mehrwertsteuersatz und mehr Kosten für Strom

Einige gesetzliche Neuerungen im Jahr 2018 sind im Portemonnaie spürbar. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Das Parlament hat auch dieses Jahr wieder fleissig Gesetze beschlossen und Erlasse geändert. Einige davon treten Anfang 2018 in Kraft und sind direkt im Portemonnaie spürbar. So sinkt per 1. Januar 2018 die Mehrwertsteuer von 8 Prozent auf 7,7 Prozent.