Tiefgefrorene Tiger in Vietnam beschlagnahmt

Resten eines Raubtiers: In Vietnam entdeckt die Polizei fünf eingefrorene Tiger. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/RAJAT GUPTA

Bei einer Razzia der Polizei sind in einem Haus in Vietnam fünf tiefgefrorene Tiger entdeckt worden. Die toten Raubtiere – 100 bis 150 Kilogramm schwer – wurden beschlagnahmt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte.