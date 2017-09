Tiertransporter stürzt in Bachbett – Bauer und Lehrtochter sterben

Der landwirtschaftliche Transporter stürzte in Lungern 100 Meter in die Tiefe: Der Bauer und seien Lehrtochter verstarben auf der Unfallstelle. © Kantonspolizei Obwalden

Bei einem Unfall in Lungern OW sind am Donnerstag ein Bauer und seine Lehrtochter ums Leben gekommen. Die beiden waren mit einem mit Kühen beladenen landwirtschaftlichen Transporter unterwegs, als dieser in ein Bachbett stürzte.