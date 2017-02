Tiffany-Chef Cumenal räumt seinen Posten

Raue Sitten beim Edeljuwelier Tiffany. Wegen schlechter Zahlen muss Tiffany-Chef Frederic Cumenal seinen Sessel räumen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/MARK LENNIHAN

Der Chef des Edeljuweliers Tiffany & Co, Frederic Cumenal, ist von seinem Posten zurückgetreten. Wie das US-Unternehmen am Sonntag (Ortszeit) in New York mitteilte, erfolge der Rückzug Cumenals als Chief Executive Officer (CEO) mit sofortiger Wirkung.