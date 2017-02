Tiger Woods auch in Dubai in Rücklage

Tiger Woods droht am Turnier in Dubai wie schon in der Vorwoche in San Diego das vorzeitige Ausscheiden © KEYSTONE/AP/KAMRAN JEBREILI

Auch an seinem zweiten Golfturnier nach 17-monatiger Verletzungspause nach einer Rückenoperation 2015 gerät Tiger Woods sofort in Rücklage. In Dubai auf der Europa-Tour startete Woods mit einer 77er-Runde (5 über Par), womit er sich zwölf Schläge Rückstand auf Leader Sergio Garcia einhandelte.