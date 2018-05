Tiger Woods fällt in der Schlussrunde zurück

Auch mit seinem legendären roten Leibchen der Schlussrunde konnte Tiger Woods nicht zuschlagen © KEYSTONE/FR103426 AP/JASON E. MICZEK

Tiger Woods beendet sein erstes Turnier nach dem US Masters von Anfang April im 55. Rang. In der Schlussrunde des US-PGA-Tour-Events in Charlotte büsst er 24 Plätze ein.An dem mit 7,7 Millionen Dollar dotierten Turnier im Bundesstaat North Carolina spielte Woods unkonstant.