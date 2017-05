Der 14-fache Major-Sieger ist in der Nacht auf Montag in der Nähe seines Hauses in Jupiter Island im Süden Floridas festgenommen und einige Stunden später wieder freigelassen worden.

Woods musste sich im April seiner vierten Operation am Rücken unterziehen. Den letzten seiner 14 Major-Siege feierte er 2008.

