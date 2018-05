Mit Runden von 71 und 73 Schlägen auf dem Par-71-Kurs schlug sich Woods an den ersten beiden Turniertagen im 156-köpfigen Feld recht gut. Für eine Spitzenklassierungen kommt er vor den zwei Umgängen vom Wochenende jedoch kaum noch in Frage.

Besonders in der zweiten Runde liess Woods etliche Birdie-Chancen ungenutzt. Das einzige Birdie des Tages glückte ihm just am letzten Loch – als er es dringend benötigte, um das Weiterkommen sicherzustellen.

(SDA)