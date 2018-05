Mit einem Schlag unter Par über zwei Runden erreichte Woods genau das Ergebnis, das für das Weiterkommen an dem mit elf Millionen Dollar dotierten Turnier am Sitz der US PGA Tour an der Nordostküste Floridas nötig war.

Für den Turniersieg kommt Woods in den beiden Umgängen vom Wochenende kaum in Frage. Aber die Leistung im hochkarätigen Feld liefert ihm eine weitere Bestätigung dafür, dass er den Wiederaufstieg in die Weltspitze mit 42 Jahren nach der langen Verletzungspause schaffen kann.

(SDA)