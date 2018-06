Tiger Woods unter den abgestürzten Topgolfern

Tiger Woods war in der Auftaktrunde nicht zum Lachen zumute © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Zum Auftakt des US Open der Golfprofis in Shinnecock Hills bei New York schneiden die allermeisten Favoriten miserabel ab. Mit einer 78er-Runde lässt sich auch der Comebacker Tiger Woods zerzausen.Den Start in sein erstes US Open seit 2015 hatte sich Tiger Woods anders vorgestellt.