Tigers siegen wieder nach Zweitorerückstand

Alex Dostoinow schiesst das entscheidende 5:4 © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Die SCL Tigers gewinnen auch das zweite Saisonspiel gegen Servette in der Verlängerung. Mit dem 5:4 in Genf feiern die Tigers den vierten Sieg in Serie.Die Tigers verdienten sich den Sieg mit einer starken kämpferischen Leistung.