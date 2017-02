Tim Hug egalisiert als 15. WM-Bestergebnis

Tim Hug über der Skyline von Lahti © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der Kombinierer Tim Hug egalisiert an den Weltmeisterschaften in Lahti mit dem 15. Rang sein WM-Bestergebnis.Ganz zufrieden mit dem Resultat ist der Solothurner allerdings nicht. Als 14. nach dem Springen von der Normalschanze peilte der 29-Jährige die Top Ten an.