Timea Bacsinszky gewinnt Krimi nach abgewehrten Matchbällen

Timea Bacsinszky kämpft sich in Indian Wells in die Achtelfinals

Timea Bacsinszky (WTA 16) erreicht am Tennisturnier in Indian Wells mit einem 6:3, 5:7, 7:6 (10:8) in 3:22 Stunden gegen die Holländerin Kiki Bertens (WTA 20) die Achtelfinals vom Dienstag.