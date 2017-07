Bacsinszky schlägt Olympiasiegerin

Die Waadtländerin schlug die Weltnummer 69 aus Puerto Rico 6:1, 3:6, 6:0. Bacsinszky steht damit in Wimbledon zum dritten Mal in Folge in der zweiten Runde. Nächste Gegnerin ist die Siegerin der Partie zwischen der Slowakin Kristina Kucova und der kanadischen Qualifikantin Bianca Andreescu.

Mit Ausnahme des zweiten Satzes dominierte Bacsinszky ihre Gegnerin nach Belieben. Das überraschte nicht unbedingt. Puig ist in Wimbledon nun zum vierten Mal in Folge in der Startrunde gescheitert. Seit ihrem überraschenden Olympiasieg von Rio de Janeiro gelang ihr nicht mehr viel. Zuletzt verlor sie auf der WTA-Tour neun von zwölf Spielen.

(SDA)