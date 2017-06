Timea Bacsinszky verpasst ihren ersten Grand-Slam-Final

Timea Bacsinszky scheiterte auch bei ihrem zweiten French-Open-Halbfinal © KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Timea Bacsinszkys Traum vom Finaleinzug am French Open löst sich an ihrem 28. Geburtstag in Luft auf. Die Waadtländerin unterliegt im Halbfinal der Lettin Jelena Ostapenko 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.Der Sieg der 1,77 m grossen Ostapenko, die ihrerseits heute 20-jährig wurde, war verdient.