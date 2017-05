Kein Grund, sich zu schämen: Es hätte nicht viel gefehlt und Timebelle wäre in den Final des Eurovision Song Contest gekommen. © KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Fünf Pünktchen mehr und Timebelle hätten am Donnerstag den Einzug ins Finale des Eurovision Song Contests geschafft. Die am Sonntag veröffentlichten Detailresultate zeigen, dass der Schweizer Beitrag in seinem Halbfinal auf Platz 12 von insgesamt 18 kam.