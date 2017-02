Timebelle vertreten die Schweiz beim Eurovision Song Contest

Die rumänisch-schweizerische Band Timebelle wird mit dem Song "Apollo" am 11. Mai im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest die Schweiz vertreten - und wenn's gut geht am 13. Mai auch im Finale. © KEYSTONE/SIGGI BUCHER

Die Band Timebelle rund um die rumänische Sängerin Miruna Manescu und ihren Landsmann Emanuel Daniel Andriescu vertritt im Mai die Schweiz am Eurovision Song Contest in Kiew. Sie gewann am Sonntag mit ihrem Song «Apollo» das Televoting der SRF-Entscheidungsshow.