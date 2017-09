Tina Weirather ist frisch verliebt

«And then one day, it just makes boom», schreibt die Liechtensteinerin Tina Weirather auf ihrem Instagram-Account. «Und dann, eines Tages, macht es boom.» Die Skifahrerin hat sich den SRF3-Moderator Fabio Nay geangelt. Mehr als 6000 Fans haben den Post schon mit einem «Gefällt mir» bedacht, viele wünschen Weirather Glück. Auch Fabio Nay hat das Bild auf seiner Instagram-Seite gepostet.

And then one day, it just makes boom. 💥💙 Ein Beitrag geteilt von Tina Weirather (@tina_weirather) am 12. Sep 2017 um 11:07 Uhr

Die Liechtensteiner Skirennfahrerin hat im letzten Winter die Super-G Gesamtwertung gewonnen, an der Ski-WM in St.Moritz konnte sie sich die Silbermedaille sichern.

(enf)