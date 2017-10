Tirinzonis Curlerinnen für Olympia qualifiziert

Skip Silvana Tirinzoni spielte eine hohe Überlegenheit aus © Keystone/EPA/VALDA KALNINA

Die Curlerinnen des CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni qualifizieren sich an den Schweizer Ausscheidungen in Biel mit sechs Siegen in sechs Spielen souverän für die Olympischen Spiele in Südkorea.