Titelverteidiger Elfenbeinküste früh draussen

Geoffroy Serey Die vom FC Basel ist am Afrika-Cup mit Titelverteidiger Elfenbeinküste in der Gruppenphase ausgeschieden

Titelverteidiger Elfenbeinküste scheitert am Afrika-Cup in Gabun schon in der Gruppenphase. Im letzten Gruppenmatch gegen Marokko beziehen die Ivorer eine 0:1-Niederlage.