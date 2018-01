Titelverteidiger Federer startet gegen Slowenen

Seine Tableauhälfte hat es in sich, von einem harten Einstieg blieb der 36-jährige Baselbieter aber verschont. Die möglichen Gegner nach der Auftaktpartie wären Jan-Lennard Struff (2. Runde) und Richard Gasquet (3. Runde), im Achtelfinal könnte es zum Duell mit dem Wimbledon-Halbfinalisten Sam Querrey kommen. Mögliche Kontrahenten im Viertelfinal wären David Goffin und Juan Martin Del Potro, denen er sich im letzten Herbst am US Open (Del Potro) und an den ATP-Finals (Goffin) geschlagen geben musste.

Der 36-jährige Baselbieter, der in Melbourne auch in diesem Jahr zu den Topfavoriten auf den Titel gehört, war bei der Auslosung in der überdachten Margret-Court-Arena zugegen. Noch einmal wurde der Titelverteidiger auf sein letztjähriges Comeback angesprochen, als er in Melbourne nach seiner halbjährigen Pause zurückgekehrt war und sogleich seinen 18. Grand-Slam-Titel holte. «Einer der besten Momente meines Lebens», sagte Federer, der jenen Titel auch über jenen von Wimbledon im letzten Juli stellte.

Ebenfalls keine allzu schwierige Start-Aufgabe wartet auf Stan Wawrinka. Allerdings steht hinter dem Auftritt des Melbourne-Champions von 2014 ein grosses Fragezeichen. Seit Wimbledon hat Wawrinka keine Partie mehr bestritten, sein Comeback musste der 32-jährige Waadtländer zuletzt immer wieder verschieben, so dass er ohne Spielpraxis in Melbourne antreten wird. Auftaktgegner der Schweizer Nummer 2 wäre der Litauer Ricardas Berankis (ATP 138).

Ein schwieriger Weg steht dem Serben Novak Djokovic bei seinem Comeback bevor. Der sechsfache Australian-Open-Sieger könnte bereits in der 2. Runde auf den Franzosen Gaël Monfils treffen, den Sieger des Turniers von Doha von letzter Woche. Im Achtelfinal könnte es zum Duell mit dem Deutschen Alexander Zverev (ATP 4) kommen.

In der markant schwächer besetzten oberen Tableauhälfte bekommt es der topgesetzte Rafael Nadal zum Auftakt mit Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik (ATP 81) zu tun. Nadals namhafteste Gegner auf dem Weg in den Final sind Marin Cilic (ATP 6/im Viertelfinal) und Grigor Dimitrov (ATP 3/im Halbfinal).

Kein Glück bekundete Belinda Bencic, die einzige direkt für das Haupttableau qualifizierte Schweizerin. Die 20-Jährige aus Wollerau bekommt es in der 1. Runde mit der Vorjahresfinalistin Venus Williams (WTA 5) zu tun. Gegen die 37-jährige Amerikanerin, die im Vorjahr zudem das Endspiel von Wimbledon erreichte, blieb Bencic in den bisherigen vier Duellen ohne Satzgewinn.

