Toby Meyer ist «Endlich frei»

Toby Meyer’s neuer Single-Song «Endlich frei» drückt genau dieses Gefühl aus :

„Ich habe mich verloren

Auf der Suche nach Freiheit

Bin fast erfroren

In der Einsamkeit

Und dann kamst du

Du nahmst mich wie ich bin

Gabst mir eine Chance

Jetzt fühle ich mich endlich frei

Nur bei dir bin ich daheim…“

Mit 90 Konzerten alleine in diesem Jahr zählt Toby Meyer zu den sehr “LIVE-AKTIVEN” Schweizer Künstlern. Seine aktuelle Tournee «Freiheit – Mini Geschicht mit Gott» führt ihn auf über 150 Konzertbühnen. Durch seine Konzert- und anderen sozialen Aktivitäten wurden über Compassion bereits über «500 Patenschaften» abgeschlossen. Damit wird Kinder aus aller Welt geholfen, sie aus der Armut befreien.

In seinen Texten sowie auf unzähligen medialen Plattformen erzählt Toby in aller Offenheit von seinem tiefgründigen, von Ups & Downs geprägtem Leben. (tm|productions)

Im September 2017 war Toby Meyer bei Radio Melody zu Besuch:

mehr unter: http://www.toby-meyer.ch/