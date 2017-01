Hainetze töten mehr andere Tiere als Haie

Diese Männer installieren ein Hainetz vor einem australischen Strand. In den Netzen starben zuletzt aber mehr andere Tiere als Haie. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/WESTERN AUSTRALIA GOVERNMENT

Die Hainetze an den weltberühmten Stränden von Sydney und Umgebung haben in den vergangenen Monaten drei Mal so viele Tiere das Leben gekostet wie im Jahr zuvor. Die Netze sollen Haie von den Stränden fernhalten – allerdings starben darin vor allem andere Meerestiere.