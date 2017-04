Tödlicher Töffunfall in Hausen am Albis

Bei einem Unfall im zürcherischen Hausen am Albis ist am Freitag ein Motorradfahrer gestorben. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In Hausen am Albis ZH ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall ein Töfffahrer gestorben. Der 25-Jährige kollidierte mit einem Auto und verletzte sich dabei tödlich.