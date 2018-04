Töfffahrer in Güllewagen geknallt

Die Rettungskräfte im Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall in Rossrüti. © BRK

Ein schwerer Verkehrsunfall in Rossrüti bei Wil forderte am Mittwochnachmittag zwei Schwerverletzte. Ein Töff krachte in einen Traktor mit Güllwagen. Die Strasse musste gesperrt werden.