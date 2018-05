Töfffahrer sagt «sorry» und braust davon

Am Dienstagabend, kurz vor 23 Uhr, wollte die Stadtpolizei St.Gallen einen Motorradfahrer kontrollieren, da seine Mitfahrerin keinen Helm trug. Der 40-Jährige hielt am rechten Rand an und liess die Mitfahrerin absteigen. Als der Polizist ausstieg, um den Mann zu kontrollieren, sagte ihm dieser nur «sorry» und fuhr davon.

Die Polizei nahm die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf. Bei seiner Flucht löste der Motorradfahrer eine Geschwindigkeitsmessanlage aus, missachtete ein Fahrverbot und setzte den Blinker nicht. Die Patrouille brach die Verfolgung ab, Kollegen konnten den Mann jedoch an seinem Wohnort anhalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 40-Jährige seit dem Jahr 2000 keinen Führerschein mehr besitzt. Der Mann wurde auf dem Polizeiposten vernommen.

(red.)