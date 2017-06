Kurz nach 14 Uhr fuhren zwei Motorradfahrerinnen über die Landwasserstrasse von Alvaneu in Richtung Surava. Nach einer langezogenen Kurve kam eine Lenkerin von der Strasse ab und fuhr rund zehn Meter über das Bankett einer Stützmauer hoch. In einer Höhe von etwa drei Metern prallte die 23-Jährige in die Felswand und stürzte auf die Strasse zurück. Die vorausfahrende Lenkerin alarmierte die Rettungskräfte.

(Kapo GR/red.)